Inzaghi una furia | Su Parma scritto troppo i cambi erano forzati Nostro destino essere in corsa su tre fronti

Dallo sky box del Tardini alla linea laterale dell’Allianz Arena. Dopo il pareggio amaro contro il, Simoneè pronto a tornare al centro della scena per uno degli appuntamenti più importanti della stagione: l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. In conferenza stampa, il tecnico nerazzurro ha affrontato diversi temi, tra presente, futuro e qualche sassolino dalla scarpa.“Sappiamo com’è andata a, non eravamo felici del risultato. Ma domani ci aspetta una grandissima sfida contro una delle squadre più forti d’Europa, che insieme al Real è tra le favorite per la vittoria finale”, ha esordito. “Sarà fondamentale restare squadra per tutti i 90 minuti. In uno stadio così difficile servirà una grande prova collettiva”.Il tecnico ha anche chiarito la situazione legata agli infortuni e aieffettuati contro il: “I primi quattro, non programmati.