Inzaghi si infuria prima di Bayern-Inter | “Sui cambi avete parlato troppo ancora una volta”

Inzaghi sis calda sul tema dei cambi contro il Parma: "sono stati quattro cambi forzati. Potevo dire a Farris di specificarlo, ma non l'ho fatto perché volevo sentire cosa si sarebbe detto" Leggi su Fanpage.it sis calda sul tema deicontro il Parma: "sono stati quattroforzati. Potevo dire a Farris di specificarlo, ma non l'ho fatto perché volevo sentire cosa si sarebbe detto"

Inzaghi si infuria prima di Bayern-Inter: "Sui cambi avete parlato troppo ancora una volta". Darmian si divora un gol in Manchester City-Inter, Inzaghi si infuria poi spiega: la colpa è di Barella. Inter-Milan, Barella sostituito da Inzaghi e si arrabbia: il motivo. Abraham strozza la gioia a Inzaghi: Supercoppa incredibile, trionfo Milan!. Napoli e Inter, la rumba continua: Billing risponde al capolavoro di Dimarco, finisce 1-1 un match di rara intensità. FIORENTINA-INTER 0-0, RINVIATA A DATA DA DESTINARSI. Ne parlano su altre fonti

Inzaghi si infuria prima di Bayern-Inter: “Sui cambi avete parlato troppo ancora una volta” - Rispondendo alle domande dei giornalisti il tecnico ha alzato la voce sul tema delle sostituzioni dicendo tutta la verità. Inzaghi era squalificato e ha chiesto al suo vice Farris di non dare ... (fanpage.it)

Inter, Inzaghi, è sempre colpa sua: tutte le accuse dei tifosi sul web - I tifosi dell'Inter condannano le scelte del tecnico Simone Inzaghi nella sfida contro il Parma: i cambi di Lautaro, Calhanoglu e Dimarco hanno favorito la rimonta avversaria ... (sport.virgilio.it)

Inter, Inzaghi perde la testa in campo e in tv, per Cesari ha ragione. Ecco cosa rischia - Furia Inzaghi nel recupero della partita vinta con l'Udinese: rosso diretto e screzio con Marchegiani in tv. Ma Cesari assolve l'allenatore dell'Inter. (sport.virgilio.it)