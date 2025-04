Inzaghi Pronti a giocarci le nostre chance

nostre chance”. Simone Inzaghi e la sua Inter sono Pronti a vendere cara la pelle domani all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco, nell’andata dei quarti di Champions.“Sono una squadra esperta, che ha delle assenze come noi, che pressa, intensa, che da tanti anni arriva in fondo a questa competizione e che assieme al Real è la grande favorita della vigilia – sottolinea il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport – Ma veniamo qui per giocarci questa grande gara”. Senza pensare ad altro. “Sono qui da 4 anni e non abbiamo mai scelto, abbiamo sempre dato priorità alla partita che andavamo ad affrontare perchè rappresentiamo una grande società e c’è tantissima voglia di giocarci questo quarto contro una squadra fortissima cercando di crearle dei problemi”. Unlimitednews.it - Inzaghi “Pronti a giocarci le nostre chance” Leggi su Unlimitednews.it MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – “E’ bellissimo essere qui, sarà una partita difficile contro una grandissima squadra in uno stadio importante ma sappiamo quanto abbiamo faticato per arrivare qua e ci giocheremo le”. Simonee la sua Inter sonoa vendere cara la pelle domani all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco, nell’andata dei quarti di Champions.“Sono una squadra esperta, che ha delle assenze come noi, che pressa, intensa, che da tanti anni arriva in fondo a questa competizione e che assieme al Real è la grande favorita della vigilia – sottolinea il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport – Ma veniamo qui perquesta grande gara”. Senza pensare ad altro. “Sono qui da 4 anni e non abbiamo mai scelto, abbiamo sempre dato priorità alla partita che andavamo ad affrontare perchè rappresentiamo una grande società e c’è tantissima voglia diquesto quarto contro una squadra fortissima cercando di crearle dei problemi”.

