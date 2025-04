Ilnapolista.it - Inzaghi: «Il Bayern grande favorito col Real Madrid. Ma l’Inter sta bene e ci giocheremo le nostre chance»

Simone, allenatore del, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare in vista della sfida d’andata dei quarti di Champions League contro ilMonaco in programma domani alle 21.Le parole di Simonealla vigilia di-Inter«È bellissimo essere qui, ma sarà difficile. Loro sono una grandissima squadra, c’è uno stadio bellissimo, ma sappiamo quanto abbiamo faticato per arrivare qui e cile», ha esordito il tecnico nerazzurro.Leggi anche:Monaco, Kompany: «Alè difficile segnare 4-5 gol? Anche al Leverkusen lo era»Come stadopo il pari di Parma?«Sta, con qualche acciacco come li hanno tutte le squadre che giocano così tanto. Sappiamo qual è stato il nostro percorso in Champions, qual è la nostra posizione in Serie A, la Coppa Italia che stiamo facendo.