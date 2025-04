Inzaghi Gasperini e la nuova moda di togliere il migliore in campo Damascelli

Damascelli sul Giornale commenta la domenica di Serie A, in attesa anche di Bologna-Napoli che si gioca questa sera. Interessante il punto di vista di Damascelli su Gasperini e l’Atalanta.Lookman sembra il remake di caso Papu GomezDamascelli sulla Juventus scrive:I bianconeri sono più reattivi e presenti rispetto al periodo trascorso con Motta, migliori nella corsa e finalmente verticali nelle azioni.Per quanto riguarda l’Atalanta:La terza sconfitta consecutiva dell’Atalanta non è una semplice notizia di calendario ma la conseguenza di un calo evidente della squadra ma soprattutto delle bizzarre scelte del suo allenatore che, seguendo un repertorio che appartiene ad alcuni dei suoi colleghi (da Inzaghi a Conceiçao, a Palladino) toglie dal gioco il migliore in campo, nel caso Lookman che ormai è destinato a non finire le partite anche quando non deve battere un calcio di rigore. Ilnapolista.it - Inzaghi, Gasperini e la nuova moda di togliere il migliore in campo (Damascelli) Leggi su Ilnapolista.it Tonysul Giornale commenta la domenica di Serie A, in attesa anche di Bologna-Napoli che si gioca questa sera. Interessante il punto di vista disue l’Atalanta.Lookman sembra il remake di caso Papu Gomezsulla Juventus scrive:I bianconeri sono più reattivi e presenti rispetto al periodo trascorso con Motta, migliori nella corsa e finalmente verticali nelle azioni.Per quanto riguarda l’Atalanta:La terza sconfitta consecutiva dell’Atalanta non è una semplice notizia di calendario ma la conseguenza di un calo evidente della squadra ma soprattutto delle bizzarre scelte del suo allenatore che, seguendo un repertorio che appartiene ad alcuni dei suoi colleghi (daa Conceiçao, a Palladino) toglie dal gioco ilin, nel caso Lookman che ormai è destinato a non finire le partite anche quando non deve battere un calcio di rigore.

