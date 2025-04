Inter-news.it - Inzaghi: «Bayern Monaco di valore. Inter lavorato tanto per arrivare qui!»

Leggi su Inter-news.it

Simoneè carico per il match di Champions League tra la suae il. L’allenatore nerazzurro racconta le sensazioni alla vigilia della sfida.GRANDE ATTESA – Simonee l’fino ad ora hanno avuto un percorso in Champions League quasi impeccabile. Se i campioni d’Italia sono potutia questo importante appuntamento, molto lo devono alla gestione della rosa da parte dell’allenatore. A questo proposito, il tecnico piacentino, adTV, ha sottolineato la bravura della squadra per essere arrivata a questo grande appuntamento: «È un quarto di finale di Champions League, c’è grande attesa e sappiamo quanto abbiamopera giocare determinate partite. Sappiamo che affrontiamo un avversario di assolutoma cercheremo di fare una grande partita».