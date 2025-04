Internews24.com - Inzaghi attinge dalla Primavera, in 6 si allenano con la prima squadra alla vigilia di Bayern Monaco Inter!

di Redazione, in 6 sicon ladi! I nomi e le loro chance di convocazioneSimoneè costretto adre in maniera corposadi Zanchetta per prepararedi domani. Come riferito dal giornalista Matteo Barzaghi, in collegamento per Sky Sport,rifinitura odierna dellaad Appiano Gentile erano presenti ben 6 talenti del vivaio nerazzurro. Si tratta di Berenbruch, De Pieri, Mosconi, Zanchetta, Re Cecconi e Cocchi. Tre di loro, vale a dire, Berenbruch, De Pieri e Cocchi, hanno già trovato la gioia del loro esordio tra i professionisti nel corso di questa stagione. Da capire quali tra questi giocatori saranno convocati dal tecnico per la gara di domani in Champions League, considerando la coperta corta sia a centrocampo che in attacco.