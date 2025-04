Inter-news.it - Inzaghi assicura: «L’Inter sta bene. Una scelta su Lautaro Martinez!»

si prepara a sfidare il Bayern Monaco nella prima sfida dei quarti di Champions League. Alla vigilia del match le parole di Simoneper Sky Sport 24.STATO DI FORMA – Simone, prima di intervenire in conferenza stampa, dichiara: «È bellissimo essere qui. Sarà un quarto di finale di Champions League difficile contro una grandissima squadra, in uno stadio bellissimo. Sappiamo quanto abbiamo faticato per arrivare fin qua e ci giocheremo le nostre chance.sta, con qualche acciacco come tutte le squadre che giocano così tanto. Però sappiamo qual è il nostro percorso europeo, la nostra posizione in campionato, la coppa Italia che stiamo giocando».Le parole dialla vigilia di Bayern-Monaco InterTRE FRONTI – Simoneprosegue: «Adesso il nostro pensiero è focalizzato sulla partita di Champions League, poi torneremo e avremo un giorno e mezzo per pensare alla partita di campionato, poi ripenseremo alla Champions League e alla Coppa Italia.