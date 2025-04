Inter-news.it - Inzaghi alza la voce: «I cambi di Parma-Inter? Parlato troppo come sempre!»

Dopo Yann Sommer, è il momento di Simonein conferenza stampa. L’allenatore dell’risponde alle domande dei giornalisti in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.in conferenza stampa alla vigilia di Bayern Monaco-: le parole dell’allenatore nerazzurroNon vi lamentate di essere così impegnati, giocare in Champions è una motivazione?Conosciamo il nostro percorso. Dell’ultima partita non siamo felici del risultato, però siamo qui perché abbiamofatto il massimo ed entrambe le squadre meritano di trovarsi qui. Il Bayern Monaco insieme al Real Madrid è la squadra favorita per vincere questa competizione., da gestore di uomini, dov’è il confine per riuscire a tenere i tuoi ragazzi tra il sogno di ottenere qualcosa di grande e la paura di non farcela.