Investitori puntano su cinque tagli dei tassi Fed entro l' anno

Investitori sui tagli dei tassi della Fed e, di fronte al tracollo dei mercati e ai timori di recessione negli Stati Uniti legata ai dazi, i traders guardano sempre di più a mosse drastiche, con addirittura 5 riduzioni entro la fine dell'anno. I mercati dei derivati, riporta il Wall Street Journal, ora implicano una probabilità superiore al 50% che la Fed tagli i tassi alla prossima riunione del 6-7 maggio, il 14% in più rispetto ad una settimana fa. Il livello dei prezzi suggerisce come probabile che la banca centrale americana riduca il tasso chiave in un intervallo dal 3% al 3,25% - o anche inferiore - entro la fine dell'anno, il che implica almeno cinque riduzioni di un quarto di punto, secondo i dati del Cme Group. Una settimana fa, i mercati avevano scontato tre tagli di un quarto di punto, ma cominciava a diffondersi l'aspettativa per quattro. Quotidiano.net - Investitori puntano su cinque tagli dei tassi Fed entro l'anno Leggi su Quotidiano.net Aumentano le scommesse deglisuideidella Fed e, di fronte al tracollo dei mercati e ai timori di recessione negli Stati Uniti legata ai dazi, i traders guardano sempre di più a mosse drastiche, con addirittura 5 riduzionila fine dell'. I mercati dei derivati, riporta il Wall Street Journal, ora implicano una probabilità superiore al 50% che la Fedalla prossima riunione del 6-7 maggio, il 14% in più rispetto ad una settimana fa. Il livello dei prezzi suggerisce come probabile che la banca centrale americana riduca il tasso chiave in un intervallo dal 3% al 3,25% - o anche inferiore -la fine dell', il che implica almenoriduzioni di un quarto di punto, secondo i dati del Cme Group. Una settimana fa, i mercati avevano scontato tredi un quarto di punto, ma cominciava a diffondersi l'aspettativa per quattro.

