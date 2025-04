Invecchiare bene | nutrizione e salute nella terza età

Entro il 2030, 1 persona su 6 nel mondo avrà più di 60 anni. L'alimentazione svolge un ruolo fondamentale nel sostenere il nostro corpo mentre invecchiamo. Ecco alcuni punti chiave da considerare nella gestione quotidiana della nostra salute:

????? SALUTE MUSCOLARE
Un'adeguata assunzione di proteine è fondamentale per preservare massa muscolare e forza.
Nutrienti utili: vitamina D, calcio, magnesio e acidi grassi omega-3.
Aiutano a ridurre il rischio di sarcopenia (perdita muscolare legata all'età).

???? SALUTE DELLE ARTICOLAZIONI
Sostanze come glucosamina, condroitina e omega-3 mantengono la flessibilità articolare e riducono l'infiammazione.
Antiossidanti contenuti in frutta e verdura proteggono i tessuti articolari.

?? SALUTE CARDIOVASCOLARE
Una dieta ricca di:
cereali integrali
frutta e verdura
proteine magre
grassi sani (pesce, noci)

Aiuta a gestire pressione sanguigna e colesterolo grazie a:
fibre, potassio, omega-3.

