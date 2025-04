Invalsi nel curriculum degli studenti di quinta superiore anche risultati prove

superiore della Pubblica Istruzione (Cspi) ha approvato a maggioranza lo schema di decreto ministeriale per l’aggiornamento del curriculum dello studente. Il documento, introdotto dalla legge 107/2015, raccoglie il percorso formativo degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado, integrandolo con dati utili per l’orientamento e l’ingresso nel mondo del lavoro. Tra le novità più importanti, il curriculum dello studente prevederà una nuova sezione (“prove nazionali”) dedicata ai risultati delle prove Invalsi, con i livelli di apprendimento raggiunti suddivisi per materia, e alla certificazione delle competenze in lingua inglese. Tg24.sky.it - Invalsi, nel curriculum degli studenti di quinta superiore anche risultati prove Leggi su Tg24.sky.it Nella seduta plenaria dello scorso 27 marzo, il Consigliodella Pubblica Istruzione (Cspi) ha approvato a maggioranza lo schema di decreto ministeriale per l’aggiornamento deldello studente. Il documento, introdotto dalla legge 107/2015, raccoglie il percorso formativoalunni delle scuole secondarie di secondo grado, integrandolo con dati utili per l’orientamento e l’ingresso nel mondo del lavoro. Tra le novità più importanti, ildello studente prevederà una nuova sezione (“nazionali”) dedicata aidelle, con i livelli di apprendimento raggiunti suddivisi per materia, e alla certificazione delle competenze in lingua inglese.

