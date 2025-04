Anteprima24.it - Intitolazione strada al beato Carlo Acutis, i Frati Minori Conventuali di Benevento plaudono l’iniziativa di Mastella

Tempo di lettura: 2 minutiLa comunità deidiplaude aldel Sindaco didi intitolare unadel capoluogo sannita al, il giovane, morto precocemente, che diverrà Santo tra poche settimane.Allo stesso tempo si ricorda che il Complesso Monumentale di San Francesco in piazza Dogana aospita, dallo sorso mese di novembre, una interessantissima mostra sui miracoli eucaristici, ideata davisitabile gratuitamente.“Si tratta di un percorso in cui ognuno può riscoprire la vicinanza di Dio all’uomo – dichiara il Guardiano del chiostro del Convento ‘San Francesco’ di, una struttura storica e di grand e pregio per le sue caratteristiche risalente al XII secolo d.CLa mostra prevede un percorso compiuto attraverso pannelli illustrativi ed esplicativi dei miracoli eucaristici avvenuti nel mondo.