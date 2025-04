Intestazioni fittizie di quote e di società per conto della ‘ndragheta nei guai un imprenditore senese

Intestazioni fittizie di quote e di società per conto della 'ndragheta, finisce nel mirino di Guardia di Finanza e Procura un imprenditore residente in provincia di Siena: sequestrati ville, terreni e conti correnti. I finanzieri del comando provinciale di Firenze, in collaborazione con il comando provinciale di Reggio-Calabria e la Polizia di Siena, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, diretta dal procuratore capo facente funzione Giuseppe Lombardo, hanno condotto accertamenti economico-patrimoniali ai sensi del Codice antimafia nei confronti di un imprenditore ritenuto contiguo alla 'ndrangheta residente con il suo nucleo familiare in provincia di Siena.La figura criminale del destinatario, attraverso una sua societa? attiva nel settore edile, di un primo provvedimento interdittivo antimafia emesso nel 2003 dalla prefettura di Reggio-Calabria, e? emersa nel 2011 nell'ambito dei procedimenti denominati Archi-Astrea e Ghota della Direzione distrettuale antimafia reggina, che lo ha ritenuto, anche sulla base di riscontrate dichiarazioni di collaboratori di giustizia, portatore di pericolosita? sociale.

