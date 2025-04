Bergamonews.it - Interporto di Cortenuova, gli spedizionieri: “Indispensabile per la competitività delle aziende”

sì,no. Il dibattito relativamente al polo logistico di cui si discute da anni non accenna a fermarsi, con un protocollo d’intesa che coinvolge numerosi e diversi stakeholders che ancora non è stato del tutto definito, tanto da mettere a rischio anche la realizzazione stessa del progetto.Sul tema prendono posizione anche glidi Bergamo e della Lombardia, nella parola di Pier Sandro Cortinovis, segretario generale e consigliere direttivo dell’Asco (Associazionee Corrieri Orobici) provinciale.“Per il mondo economico bergamasco l’diè un’operaper lae la crescita del territorio. La necessità del nuovo centro intermodale nasce soprattutto alla luce della chiusura definitiva dello scalo merci di Bergamo, che ha visto leche vi lavoravano costrette ad appoggiarsi su piattaforme lontane”, afferma in una lettera aperta.