Oasport.it - Internazionali d’Italia 2025: ben 8 italiani in tabellone a Roma! La entry-list

È stata pubblicata l’attesissimadeglidi tennis di. L’edizione n° 82 del torneo che si disputerà al Foro Italico racchiuderà in sé emozioni a non finire. Da un lato, infatti, segnerà il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo la squalifica per il “caso Clostebol”, dall’altro vedrà un numero record diimpegnati, ben otto.In attesa delle wild-card, e delle qualificazioni, glinel main draw saranno Jannik Sinner (1), Lorenzo Musetti (16), Matteo Berrettini (34), Flavio Cobolli (36), Matteo Arnaldi (40), Lorenzo Sonego (41), Luciano Darderi (48), Mattia Bellucci (66).LA TOP 20 DELL’DI1 Jannik Sinner ITA 2 Alexander Zverev GER3 Carlos Alcaraz SPA4 Taylor Fritz USA5 Novak Djokovic SRB6 Jack Draper GBR7 Casper Ruud NOR8 Stefano Tsitsipas GRE9 Andrey Rublev RUS10 Alex de Minaur AUS11 Daniil Medvedev RUS12 Holger Rune DAN13 Tommy Paul USA14 Ben Shelton USA15 Arthur Fils FRA16 Lorenzo Musetti ITA17 Frances Tiafoe USA18 Grigor Dimitrov BUL19 Felix Auger-Aliassime CAN20 Ugo Humbert FRAJannik Sinner sarà il grande atteso al torneo di, dopo l’assenza d un anno fa e dopo la sospensione che lo terrà lontano dai campi per 3 mesi.