Inter UFFICIALE | patteggiamento con la Figc

Figc, con il giocatore dei nerazzurri come protagonista. Si è chiuso definitivamente questo capitolo Si è finalmente scritta la parola fine sul "caso" legato al calciatore dell'Inter. La vicenda si chiude così con il patteggiamento dell'attaccante.Inter, UFFICIALE: patteggiamento con la Figc (LaPresse) – Calciomercato.itUna scelta che ha portato Lautaro Martinez ad essere sanzionato con un'ammenda di 5mila euro. I fatti – come tutti ricorderete – risalgono al 16 febbraio, quando a Torino si è giocato Juventus-Inter. Al termine del match il calciatore nerazzurro era finito nel mirino della critica per delle espressioni ritenute blasfeme. La squalifica però non era scattata perché non erano ancora emersi i video.Inter, squalifica per Lautaro MartinezOggi, come si può leggere sul sito UFFICIALE della Figc, è arrivata la sanzione per Lautaro Martinez: "A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art.

