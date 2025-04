Inter Summer Camp 2025 ad Acqualagna | iscrizioni aperte

Inter Summer Camp torna ad Acqualagna con una nuova edizione, offrendo ai giovani appassionati di calcio un’opportunità unica di allenarsi secondo la metodologia nerazzurra. L’evento si svolgerà dal 23 al 27 giugno 2025 presso lo Stadio Comunale di Acqualagna, situato in Via Aldo Gamba snc, 61041 (Pesaro Urbino). Organizzato con il patrocinio del Comune di Acqualagna, il Camp rientra nel circuito ufficiale Inter Academy, un progetto educativo che mira a trasmettere valori positivi attraverso lo sport, con particolare attenzione allo sviluppo motorio, tecnico e relazionale di bambini e bambine dai 7 ai 14 anni.Il programma giornaliero prevede:Mattina:Ore 8:30: Accoglienza e registrazioneOre 9:30: Sessione di allenamento tecnico?Ore 11:30: Attività ricreative e di socializzazione?Ore 12:30: Pranzo?Pomeriggio:Ore 13:30: Attività ludico-educativeOre 15:00: Seconda sessione di allenamentoOre 17:30: Conclusione delle attività e ritiro dei partecipantiA guidare le attività sarà uno staff tecnico qualificato, formato secondo le linee guida di Inter Academy, composto da allenatori esperti pronti a seguire ogni partecipante con attenzione e professionalità. .com - Inter Summer Camp 2025 ad Acqualagna: iscrizioni aperte Leggi su .com Dopo il successo dello scorso anno, l’torna adcon una nuova edizione, offrendo ai giovani appassionati di calcio un’opportunità unica di allenarsi secondo la metodologia nerazzurra. L’evento si svolgerà dal 23 al 27 giugnopresso lo Stadio Comunale di, situato in Via Aldo Gamba snc, 61041 (Pesaro Urbino). Organizzato con il patrocinio del Comune di, ilrientra nel circuito ufficialeAcademy, un progetto educativo che mira a trasmettere valori positivi attraverso lo sport, con particolare attenzione allo sviluppo motorio, tecnico e relazionale di bambini e bambine dai 7 ai 14 anni.Il programma giornaliero prevede:Mattina:Ore 8:30: Accoglienza e registrazioneOre 9:30: Sessione di allenamento tecnico?Ore 11:30: Attività ricreative e di socializzazione?Ore 12:30: Pranzo?Pomeriggio:Ore 13:30: Attività ludico-educativeOre 15:00: Seconda sessione di allenamentoOre 17:30: Conclusione delle attività e ritiro dei partecipantiA guidare le attività sarà uno staff tecnico qualificato, formato secondo le linee guida diAcademy, composto da allenatori esperti pronti a seguire ogni partecipante con attenzione e professionalità.

Inter Summer Camp 2025 ad Acqualagna: iscrizioni aperte. INTER SUMMER CAMP - Quarta edizione in arrivo a Perugia. Calcio giovanile, l'Unione Sportiva Camporosso ospita l'Inter Summer Camp (Foto). Inter Summer Camp 2025: calcio e vacanza studio, iscrizioni aperte. Tutte le info. Si chiude la quarta edizione dell’Inter Summer Camp della Virtus Andria. A Macchia d’Isernia dal 24 al 28 giugno l’Inter Summer Camp. L’evento organizzato dall’Inter Club “Peppino Prisco” di Acquaviva d’Isernia.. Ne parlano su altre fonti

Summer Camp Cagliari Calcio, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’evento - Summer Camp Cagliari Calcio, dal 24 giugno inizierà ufficialmente l’evento che terminerà dopo un mese: ecco cosa c’è da sapere Il Cagliari Calcio ha reso noto il progetto, che vedrà coinvolti ragazzi ... (informazione.it)

Barcellona, novità Camp Nou: l'ufficialità che può interessare anche l'Inter - Quindi potrà esserci una sorta di remake delle sfide del 2010 con Mourinho in panchina, ma con una differenza: l'Inter in caso si verificasse questa sfida non dovrà andare al Camp Nou e ... (tuttosport.com)

Pagina 1 | Barcellona, novità Camp Nou: l'ufficialità che può interessare anche l'Inter - Quindi potrà esserci una sorta di remake delle sfide del 2010 con Mourinho in panchina, ma con una differenza: l'Inter in caso si verificasse questa sfida non dovrà andare al Camp Nou e ... (tuttosport.com)