Ilnerazzurro.it - Inter, Sommer: “Il mister ci ha preparato bene. Serviranno coraggio, compattezza e concentrazione”

Leggi su Ilnerazzurro.it

All’Allianz Arena, al fianco di Simone Inzaghi, si è presentato in conferenza anche Yann, pronto a guidare la retroguardia nerazzurra nella sfida d’andata dei quarti di Champions League contro il suo ex club. Un ritorno speciale per il portiere svizzero, che ha le idee chiare su cosa servirà per superare il Bayern Monaco.“Domani sarà una partita molto importante. Il Bayern è una squadra forte, che fa un pressing alto e aggressivo. Per questo dovremo averee giocare il nostro calcio, come sappiamo fare, con l’obiettivo di vincere”, ha dichiarato l’estremo difensore dell’.Pernon si tratta di un semplice ritorno a Monaco di Baviera. In questo stadio, nell’agosto 2022, con la maglia del Gladbach, firmò una prestazione da record. “È bello essere tornato qui, sono felice di giocare contro il Bayern con la maglia dell’