Inter rischio calcolato! A Monaco sulla stessa linea – CdS

Inter si prepara alla sfida contro il Bayern Monaco, tutti pensano a come ruoterà l'Inter anche nella sfida di Champions League. Questa l'analisi del Corriere dello Sport. ABITUDINE – L'Inter, giusto otto anni fa, si guadagnava il ritorno in Champions League dopo sei anni d'assenza. Un traguardo festeggiato come uno scudetto. Adesso invece, l'abitudine non è solo lottare per il tricolore, ma portare a casa almeno un titolo a stagione. Nelle ultime sette stagioni, la sala trofei di viale Liberazione ha accolto ben sette nuovi trofei. Adesso – scrive il Corriere dello Sport – c'è un'Inter che a metà aprile lotta su tre fronti: scudetto, Champions League e Coppa Italia. Inter, tra sogni e incubo. Ad Appiano è stato calcolato SOGNO E rischio – Non sempre succede. Ad oggi nella stessa condizione dell'Inter si trovano solo Psg, Real Madrid e Barcellona.

