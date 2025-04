Inter pronto Bastoni | ma Inzaghi ha il piano B – TS

Inter fa visita al Bayern Monaco. Simone Inzaghi ha già scelto chi giocherà in difesa, con il piano B pronto a sostituire le prime scelte scrive Tuttosport. RITORNO – Simone Inzaghi è pronto a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione prima della partenza per la Germania. In difesa arriva la prima conferma, con Francesco Acerbi – scrive Tuttosport – che partirà dal primo minuto e proverà a ingabbiare Harry Kane. Ai suoi lati invece, ci saranno Banjamin Pavard – grande ex – e Alessandro Bastoni che sarà valutato in extremis. Uscito anzitempo contro il Parma, le sue condizioni non destano sospetti nello staff medico dell’Inter. Ieri ha svolto un lavoro defaticante personalizzato e oggi, dopo la rifinitura alle 12 ad Appiano, se non ci saranno controindicazioni partirà per la Germania.Non solo Bastoni: Inzaghi ha anche il piano B per l’InterASSENTI – In caso Bastoni alzasse bandiera bianca, Simone Inzaghi ha già studiato il piano B. Inter-news.it - Inter, pronto Bastoni: ma Inzaghi ha il piano B – TS Leggi su Inter-news.it L’fa visita al Bayern Monaco. Simoneha già scelto chi giocherà in difesa, con ila sostituire le prime scelte scrive Tuttosport. RITORNO – Simonea sciogliere gli ultimi dubbi di formazione prima della partenza per la Germania. In difesa arriva la prima conferma, con Francesco Acerbi – scrive Tuttosport – che partirà dal primo minuto e proverà a ingabbiare Harry Kane. Ai suoi lati invece, ci saranno Banjamin Pavard – grande ex – e Alessandroche sarà valutato in extremis. Uscito anzitempo contro il Parma, le sue condizioni non destano sospetti nello staff medico dell’. Ieri ha svolto un lavoro defaticante personalizzato e oggi, dopo la rifinitura alle 12 ad Ap, se non ci saranno controindicazioni partirà per la Germania.Non soloha anche ilB per l’ASSENTI – In casoalzasse bandiera bianca, Simoneha già studiato ilB.

