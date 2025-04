Inter | pareggio amaro a Parma Inzaghi sotto accusa prima del Bayern Monaco

Interista ne saprà di più, anche se il rimpianto è sempre il primo compagno dell’appassionato. Il 2-2 di Parma fa male, per quanto visto nel primo tempo, per i quarantuno punti che ballano tra le due squadre, per la convinzione della premessa, ovvero che fosse un fine settimana con solo da guadagnare. Ma, appunto, gli effetti li si comprenderà solo questa sera, con il Napoli impegnato a Bologna. E domani, con il fischio d’inizio delle ore 21 a Monaco di Baviera. Intanto, i temi caldi restano tanti. Le scelte di Simone Inzaghi. Una squadra prosciugata di leadership nel momento chiave del match. Questa una delle accuse piovute sulle spalle di Inzaghi, squalificato sabato pomeriggio. Meglio partire dall’origine. Sport.quotidiano.net - Inter: pareggio amaro a Parma, Inzaghi sotto accusa prima del Bayern Monaco Leggi su Sport.quotidiano.net NO Gli errori, quanto meno nello sport, si misurano sugli effetti. Tra oggi e domani il tifosoista ne saprà di più, anche se il rimpianto è sempre il primo compagno dell’appassionato. Il 2-2 difa male, per quanto visto nel primo tempo, per i quarantuno punti che ballano tra le due squadre, per la convinzione della premessa, ovvero che fosse un fine settimana con solo da guadagnare. Ma, appunto, gli effetti li si comprenderà solo questa sera, con il Napoli impegnato a Bologna. E domani, con il fischio d’inizio delle ore 21 adi Baviera. Intanto, i temi caldi restano tanti. Le scelte di Simone. Una squadra prosciugata di leadership nel momento chiave del match. Questa una delle accuse piovute sulle spalle di, squalificato sabato pomeriggio. Meglio partire dall’origine.

