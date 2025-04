Rompipallone.it - Inter, Inzaghi allo scoperto: le ultime su Dimarco, Calhanoglu, Lautaro e Bastoni

Durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Champions,ha dato informazioni importanti su alcuni pilastri dell’.Domani sera andrà in scena l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco ed. I nerazzurri sfideranno i tedeschi all’Allianz Arena e daranno il massimo per cercare di blindare il passaggio del turno. Nonostante i numerosissimi infortuni che stanno mettendo a dura prova la squadra guidata da Vincent Kompany, il Bayern schiererà una rosa di tutto rispetto e da non sottovalutare nonostante le grandi assenze.L’allenatore dell’Simoneha parlato in conferenza stampa dell’imminente sfida, dando anche alcuni dettagliessanti sulla possibile gestione di alcuni dei titolarissimi nerazzurri.Il punto su, Bastoni,e LautaroIl tecnico nerazzurro ha parlato delle possibili assenze e delle condizioni dei quattro giocatori: restano ancora molti dubbi sui possibili titolari per la sfida di domani.