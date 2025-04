Inter-news.it - Inter, il Bayern Monaco fa paura! Inzaghi ritrova il muro – TS

L’di Simonefa visita al. I bavaresi, nonostante le assenze, fanno. Tuttosport, nell’edizione di oggi, spiega comespera dire il suodifensivo. DIFESA – L’, dopo aver archiviato l’amaro pari di Parma, torna a calcare i campi della Champions League per l’andata dei quarti di finale di contro il. Simoneadesso, scrive Tuttosport, spera dire il suo. Lo stessoche ha permesso all’di incassare un solo gol (Mukiele al 90’ di Bayer Leverkusen-) in dieci partite tra gironi e ottavi. Una solidità difensiva robusta ma differente rispetto a quella che si è vista in Serie A. I numeri parlano chiaro: in Italia la squadra diha una media di quasi un gol subito a partita (0.97), in Europa di 0.