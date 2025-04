Inter-news.it - Inter, cinque Primavera si allenano in prima squadra: chi può partire a Monaco?

Al centro sportivo BPER di Appiano Gentile, nella seduta mattutina odierna, benragazzi dellasi sono allenati con la, agli ordini di Simone Inzaghi. Un segnale chiaro: il tecnico vuole valutare da vicino le risorsene, anche in vista di eventuali convocazioni per il viaggio di domani a.ALLENAMENTO CON I GRANDI – L’si prepara alla sfida con il Bayern: l’andata dei quarti di finale è in programma martedì alle 21:00 all’Allianz Arena. Alla vigilia del match ladi Simone Inzaghi si è allenata al BPER Training Centre di Appiano Gentile,della partenza perdi Baviera. Questa mattina, bengiovanisi sono allenati in, si tratta di Thomas Berenbruch, Mattia Zanchetta, Gabriele Re Cecconi, Mattia Mosconi e Matteo Cocchi.