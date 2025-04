Inter bestemmie dopo la sconfitta contro la Juve | Lautaro se la cava con una multa di 5000 euro

multa (dal valore irrisorio) la vicenda relativa alle bestemmie di Lautaro Martinez a margine di Juventus-Inter, partita disputatasi lo scorso 16 febbraio e vinta dai bianconeri per 1-0. L'attaccante argentino ha deciso di patteggiare, evitando dunque ripercussioni più pesanti. Ad annunciarlo è stata la Figc tramite una nota:"A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti il calciatore dell'Inter Lautaro Martinez è stato sanzionato con un'ammenda di 5.000 euro".Leggi anche: Come mai l'Inter è l'unica squadra della Serie A a non aver mai giocato alle 12.30?Il comunicato completo"Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 730 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig.

