Inter altro infortunio e occhio alla decisione in vista del Bayern Monaco

Tiene banco un nuovoin casaindella sfida dei quarti d’andata di Champions League contro ildi Simone Inzaghi dopo l’ultimo allenamento di rifinitura Piccolorme per Simone Inzaghi e per tutti i tifosi dell’indella sfida di Champions League contro il, sfida valida per l’andata dei quarti di finale. Como noto, il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti con il recente ko di Bastoni, il quale ha rimediato un problema al gindurante la sfida della 31^ giornata di campionato contro il Parma. Le sue condizioni saranno rivalutate con calma nelle prossime ore, anche se nelle ultime ore starebbe trapelando cauto ottimismo per il suo recupero immediato.e doccia gelata indel(LaPresse) TvPlay.