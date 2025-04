Quotidiano.net - Intelligenza artificiale e giustizia: verso una trasformazione digitale equa

L'quando entra in campo legale, rende la"aumentata", unapiù umana, non più disumana. La tecnologia non sostituisce il giudizio, ma lo aiuta a essere più giusto. La decisione finale spetta sempre al magistrato. Lo ha sottolineato il Sottosegretario all'Innovazione, Alessio Butti nel suo intervento al convegno Promesse e criticità della I.A. in campo legale. Grazie alpuò "ridurre i tempi dei procedimenti, migliorare la qualità delle decisioni, semplificare il lavoro degli operatori e garantire l'accesso equo a tutti i cittadini". Sono stati individuati dodici punti strategici che guidano questa: dalla razionalizzazione delle udienze per combattere la prescrizione, all'uso dell'IA per rafforzare la coerenza logica delle sentenze, dalla necessità di preservare l'autonomia del giudice e del difensore, fino alla richiesta di trasparenza algoritmica, sicurezza informatica e parità di accesso alla tecnologia, per non creare disparità tra le parti.