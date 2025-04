Intelligenza artificiale e aspetti deontologici l’incontro della Camera Civile degli Avvocati

Camera Civile degli Avvocati di Piacenza organizza per mercoledì 9 aprile, dalle ore 18 alle 20, nel Salone della Chiesa di San Giovanni (giù dalla scalinata di via Beverora, in fondo a destra a lato della Chiesa) l’evento "Intelligenza artificiale e aspetti deontologici".RelatoriAvv. Ilpiacenza.it - "Intelligenza artificiale e aspetti deontologici", l’incontro della Camera Civile degli Avvocati Leggi su Ilpiacenza.it Ladi Piacenza organizza per mercoledì 9 aprile, dalle ore 18 alle 20, nel SaloneChiesa di San Giovanni (giù dalla scalinata di via Beverora, in fondo a destra a latoChiesa) l’evento "".RelatoriAvv.

"Intelligenza artificiale e aspetti deontologici", l’incontro della Camera Civile degli Avvocati. Tributaristi, l'Intelligenza artificiale nel codice deontologico. Studio professionale 4.0: nuove aule dal 24.03. Tecnici audiometristi tra nuove tecnologie e implicazioni etiche. AI e giornalismo: il nuovo codice deontologico dà una guida etica. Intelligenza artificiale, per ProfessionItaliane servono codici deontologici «ad hoc». Ne parlano su altre fonti

Tributaristi, l'Intelligenza artificiale nel codice deontologico - L'utilizzo dell'Intelligenza artificiale nell'ambito di una consulenza, nella redazione di contratti, di approfondimenti, o di perizie da parte del tributarista "dovrà essere dichiarato all'assistito ... (ansa.it)

Regolare l’intelligenza artificiale sì ma senza irrigidirne i confini: cosa non va nel nuovo ddl - Il ddl rappresenta un punto di partenza che necessita di consolidamento. Un testo che ambisce a regolare un cambiamento epocale non può limitarsi all’enunciazione dei principi, ma deve trasformarli in ... (ilfattoquotidiano.it)

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E REALISMO GNOSEOLOGICO: UNA RIFLESSIONE CRITICA - Nel recente contributo L’Ia al vaglio del realismo gnoseologico, Daniele Trabucco e Aldo Rocco Vitale propongono una riflessione critica sul fenomeno dell’ intelligenza artificiale, interrogandosi sul ... (opinione.it)