Agi.it - Insulti sessisti alla governatrice dell'Umbria Proietti: "Contro di me una campagna di odio"

AGI - La presidentea Regione, Stefania, ha annunciato che presenterà "una denunciapolizia postalecoloro che in particolare sul web hanno lanciato accuse, minacce e ingiurie anche di natura sessista". La, attraverso le sue pagine social denuncia "unadi" con un linguaggio che "non è mai stato usatocolleghi uomini. Perché accade ora?".denuncia penale, ribadisce, seguiranno anche le richieste di "risarcimento danni appena saranno noti gli autori" per "tutelare la sua immagine, la sua reputazione e la sua onorabilità, e quella'ente che rappresenta". Gli eventuali risarcimenti saranno devoluti in beneficenza. "Tutto questo non riguarda me, io ho le spalle larghe - scrive ancora- ma le giovani donne che stanno pensando di impegnarsi in politica.