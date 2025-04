Iltempo.it - “Insistente boicottaggio”. Orlando svela la guerra interna al Pd: chi non vuole il campo largo

Laintestina nel Pd non è soltanto una critica che arriva dagli altri partiti, ma anche all'interno dei dem ammettono una profonda spaccatura. In particolare sulle alleanze. «Andare sabato nella piazza organizzata dal M5S è stato un segnale di attenzione. Quella piazza parla anche al nostro mondo, c'erano volti e storie che abbiamo visto tante volte nelle nostre manifestazioni. Ormai vedo undel cosiddettoanche da pezzi del Pd. Allora discutiamone. Nel 2022 abbiamo visto la rottura con i 5 Stelle come è andata a finire. C'è un altro schema di gioco? Lo si dica», la sfuriata dell'ex ministro del Lavoro ed esponente Pd Andreain una intervista al Corriere della Sera. «La mancata partecipazione di Giuseppe Conte alla manifestazione di piazza del Popolo è stato un errore, ma è stato giusto non ripagare con la stessa moneta - sottolinea-, perché bisogna essere unitari anche con chi talvolta non lo è.