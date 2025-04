Ilrestodelcarlino.it - "Insieme contro i neo-imperialisti. Oggi gli Stati Uniti Europei sono diventati una necessità"

"Unire l’Europa, unire il mondo". In una domenica bolognese densa di manifestazioni sui temi, ieri è tornato utile anche il motto del Movimento Federalista Europeo, fondato da chi il Manifesto di Ventotene lo ha scritto: Altiero Spinelli. Quindi, non solo Piazza per l’Europa, i federalisti – il cui segretario generale è Roberto Castaldi – e il Movimento Europeo siritrovati al circolo Arci ‘Alle Rive del Reno’. All’interno dell’in, è intervenuta Giorgia Sorrentino, segretaria generale della Gioventù Federalista Europea. Sorrentino, ieri un indi confronto sulle sfide dell’Europa. "È stata anche una giornata utile per stringersi attorno al simbolo della bandiera europea. Un’Europa unita protegge i cittadini, essere a favore di questo non vuol dire promuovere una politica delle armi".