Inizio settimana da incubo per le borse asiatiche | crollo generale dei mercati

mercati azionari asiatici hanno registrato una forti perdite riflettendo i crescenti timori sull'impatto delle tariffe sul commercio globale e sulla crescita economica, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un nuovo round di dazi. L'indice Nikkei 225 del Giappone è sceso bruscamente del 5,79%, guidando il declino in tutta la regione. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha seguito con un forte calo di circa il 10%. Anche il Taiwan Weighted Index di Taiwan ha visto un forte calo, perdendo il 9,61% nelle prime contrattazioni. L'indice Kospi della Corea del Sud è sceso del 4,14%, mentre lo Shanghai Composite della Cina è sceso del 6,5%. Anche l'indice di riferimento australiano S&P/Asx 200 ha registrato un calo del 3,82%, e questo indica che la svendita non si è limitata alle principali economie manifatturiere, ma si è estesa a tutta la regione Asia-Pacifico. Iltempo.it - Inizio settimana da incubo per le borse asiatiche: crollo generale dei mercati Leggi su Iltempo.it azionari asiatici hanno registrato una forti perdite riflettendo i crescenti timori sull'impatto delle tariffe sul commercio globale e sulla crescita economica, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un nuovo round di dazi. L'indice Nikkei 225 del Giappone è sceso bruscamente del 5,79%, guidando il declino in tutta la regione. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha seguito con un forte calo di circa il 10%. Anche il Taiwan Weighted Index di Taiwan ha visto un forte calo, perdendo il 9,61% nelle prime contrattazioni. L'indice Kospi della Corea del Sud è sceso del 4,14%, mentre lo Shanghai Composite della Cina è sceso del 6,5%. Anche l'indice di riferimento australiano S&P/Asx 200 ha registrato un calo del 3,82%, e questo indica che la svendita non si è limitata alle principali economie manifatturiere, ma si è estesa a tutta la regione Asia-Pacifico.

Borse, l’incubo di un nuovo crollo dopo la settimana più nera. Incubo dazi, inizio settimana nero per i mercati finanziari. Trump come il Covid, perché le borse sono crollate: l’incubo recessione e l’apertura a investire negli Usa. L’incubo dei dazi affossa le Borse, ora preoccupa la stagflazione. La borsa svizzera chiude con la peggior seduta dal 2020. Fmi, Georgieva: dazi minano fiducia consumatori e investitori. Giù a marzo le borse mondiali. Ne parlano su altre fonti

Incubo dazi, inizio settimana nero per i mercati finanziari - Un inizio settimana nero per i mercati finanziari, che non solo perdono le ultime speranze di un ripensamento di Trump sui dazi ma vedono allargarsi la minaccia - secondo il Wall Street Journal - a un ... (msn.com)

Dazi, nuova settimana da incubo per le borse: a picco i mercati asiatici - I mercati azionari asiatici hanno registrato una forti perdite riflettendo i crescenti timori sull’impatto delle tariffe sul commercio globale ... (iltempo.it)

Borse, l’incubo di un nuovo crollo dopo la settimana più nera - I mercati guardano al vertice europeo di domani che deve calibrare la risposta a Trump. Speranza nei negoziati ma timori per l’escalation, ... (repubblica.it)