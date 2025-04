Iniziati i lavori del nuovo parcheggio a Lanciano | via alberi e verde

Iniziati i lavori del parcheggio in via del verde, che rappresenta un vero schiaffo a residenti ed associazioni”. Così l'opposizione consiliare commenta l'avvio della realizzazione dei 25 posti auto in un'area a verde pubblico a servizio di un complesso residenziale dietro il comando. Chietitoday.it - Iniziati i lavori del nuovo parcheggio a Lanciano: via alberi e verde Leggi su Chietitoday.it “Oggi sonodelin via del, che rappresenta un vero schiaffo a residenti ed associazioni”. Così l'opposizione consiliare commenta l'avvio della realizzazione dei 25 posti auto in un'area apubblico a servizio di un complesso residenziale dietro il comando.

Al via i lavori per un nuovo parcheggio pubblico all’ospedale Ceccarini. Jesi, partono i lavori per il nuovo parcheggio in Viale della Vittoria. Nuovo parcheggio in via Don Barberis: iniziati i lavori. Iniziati i lavori edili per la realizzazione dei parcheggi all’ex Vittoria Colonna. Partiti i lavori per il nuovo parcheggio dell’ospedale di Riccione. Iniziati i lavori per il nuovo parcheggio del Visionario. Ne parlano su altre fonti

Sono iniziati oggi, lunedì 7 aprile, i lavori di realizzazione del muro perimetrale dell’ex Collegio San Marco, in via del Nuovo Asilo. - Sono iniziati oggi, lunedì 7 aprile, i lavori di realizzazione del muro perimetrale dell’ex Collegio San Marco, in via del Nuovo Asilo. Per tutta la durata del cantiere, la cui conclusione è prevista ... (radiosienatv.it)

Iniziati a Moncalieri i lavori per il nuovo parcheggio della piscina: in arrivo 152 posti auto - A Moncalieri, a undici mesi dalla inaugurazione della nuova struttura di via Matilde Serao, gestita da Cus Torino e Rari Nantes, sono partiti in questi giorni i lavori per la realizzazione del ... (torinoggi.it)

Aperto il nuovo parcheggio per i pazienti all'ospedale di Treviglio - Sono 47 i posti in più messi a disposizione dell'utenza nel primo step dei lavori che si concluderanno in estate con la creazione di altri 70 stalli ... (primatreviglio.it)