Infortunio Perin | ansia Juve dopo il fastidio muscolare accusato durante la rifinitura per la Roma Gli aggiornamenti

JuventusNews24Infortunio Perin: ansia Juve dopo il fastidio muscolare accusato durante la rifinitura per la Roma. Tutti gli aggiornamenti sul portiere bianconeroL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dedicato uno spazio anche a Mattia Perin, che non è stato convocato per l’ultima trasferta all’Olimpico contro la Roma per un problema fisico.Il portiere della Juve, che nel corso di questa stagione si è spesso alternato con Di Gregorio, ha accusato un fastidio muscolare nella rifinitura ed effettuerà degli accertamenti per comprendere meglio il problema.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Infortunio Perin: ansia Juve dopo il fastidio muscolare accusato durante la rifinitura per la Roma. Gli aggiornamenti Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24illaper la. Tutti glisul portiere bianconeroL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dedicato uno spazio anche a Mattia, che non è stato convocato per l’ultima trasferta all’Olimpico contro laper un problema fisico.Il portiere della, che nel corso di questa stagione si è spesso alternato con Di Gregorio, haunnellaed effettuerà degli accertamenti per comprendere meglio il problema.Leggi suntusnews24.com

