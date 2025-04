Internews24.com - Infortunio Bastoni, il difensore titolare in Bayern Inter? Inzaghi fornisce aggiornamenti

di Redazione, ilinsulle condizioni del giocatore nerazzurroCosi nella conferenza stampa di vigilia a, Simoneha fornito informazioni sulle condizioni degli infortunati, tra cui anche Alessandro:LE PAROLE «Sui 4 infortunati di domenica:più sì che no, Dimarco più no che sì, Calhanoglu ha preso una botta e stamattina ha lavorato con una fasciatura, ha dolore ma penso che possa farcela; Lautaro domenica coi dottori eravamo d’accordo che non giocasse più di 45 minuti: era una lesione per la quale avrebbe dovuto rimanere fuori 3 settimane, in 16 giorni al posto di 21 ha giocato una partita di campionato. Domenica ho potuto fare un solo cambio, quello di Arnautovic per Asllani: se nessuno lo ha chiarito, l’ho fatto io adesso così chi deve sentire capisca.