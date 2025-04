Infortunati Juve | da Gatti a Perin il punto sui calciatori indisponibili Tutti gli aggiornamenti dall’infermeria

JuventusNews24Infortunati Juve: da Gatti a Perin, il punto sui calciatori indisponibili. Tutti gli aggiornamenti dall'infermeria bianconera verso le prossime sfideLa Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha dedicato un piccolo spazio anche alla situazione relativa agli Infortunati in casa Juve, con i bianconeri che a Roma oltre ai lungodegenti hanno dovuto fare a meno anche di Gatti e Perin.Il difensore che ha rimediato una microfrattura al perone ne avrà ancora per qualche settimana, mentre per quanto riguarda il portiere (che ha saltato l'ultimo match per un fastidio muscolare) saranno necessarie degli accertamenti.

