Indagato per aver sfigurato pazienti chirurgo estetico viola sigilli e continua a visitare | arrestato

arrestato dai Carabinieri di Bologna e condotto in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip che aggrava la precedente misura cautelare del divieto di dimora. Leggi su Fanpage.it Il medico 68enne è statodai Carabinieri di Bologna e condotto in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip che aggrava la precedente misura cautelare del divieto di dimora.

Indagato per aver sfigurato pazienti, chirurgo estetico viola sigilli e continua a visitare: in carcere. Arrestato Stefano Stracciari, il chirurgo estetico già indagato per danni ai pazienti. Stefano Stracciari, il chirurgo estetico accusato di aver sfigurato le pazienti, è finito in carcere. Sfigurò paziente, chirurgo estetico a processo. Bologna, medico già sospeso continuava con gli interventi estetici: «Con filler e prodotti contraffatti ha deturpato le pazienti». Farmaci guasti e trattamenti estetici con filler contraffatti: medico sospeso. Ne parlano su altre fonti

