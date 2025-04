Incontro Trump-Netanyahu alla Casa Bianca dopo invio di Thaad e Patriot a Israele sul tavolo invio altre armi per genocidio a Gaza e dazi

Gaza" Benjamin Netanyahu volerà a Washington per un Incontro con Donald Trump alla Casa Bianca dopo la Ilgiornaleditalia.it - Incontro Trump-Netanyahu alla Casa Bianca dopo invio di Thaad e Patriot a Israele, sul tavolo invio altre armi per "genocidio a Gaza" e dazi Leggi su Ilgiornaleditalia.it Tra i temi anche gli ostaggi israeliani presso Hamas, le tensioni in Siria e le "minacce in Iran"; fanno timore le dichiarazioni di Tel Aviv circa il significato dell'espressione "vittoria a" Benjaminvolerà a Washington per uncon Donaldla

