Incinta di 4 gemelle naturalmente, "Un evento che accade una volta ogni 11 milioni".

Una gravidanza che capita unasu 11, un parto da record che ha destato pensieri e preoccupazioni nei genitori, ma che si è risolto per il meglio.La storia arriva dal Rhode Island, dove Rachel e Marco Vargas, già genitori di due figli, hanno scoperto di aspettare, nella terza gravidanza, ben quattro, in maniera del tutto spontanea.“La ginecologa mi ha guardato, durante l’ecografia e mi ha detto: ‘signora in questo momento ci sono quattro bambini dentro di lei’ e io non ho detto nulla, mai mi sarei immaginata mamma di sei figli”, ha raccontato Vargas ad abcnesws cercando di descrivere lo choc e la preoccupazione di non farcela ad accogliere altre quattro bambine.“Siamo rimasti sotto shock – hanno ricordato – Dopo aver ricevuto la notizia, nessuno dei due riusciva a parlare”.