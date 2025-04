Incidenti in monopattino sette morti da inizio anno

sette persone sono morte da inizio anno in Incidenti con il monopattino. E' quanto emerge dai dati pubblicati dall'osservatorio Asaps. Dal 2020 a oggi le vittime sono 71: 1 nel 2020, 12 nel 2021, 12 nel 2022, 19 nel 2023, 20 nel 2024. Da inizio 2025, sono morti sette uomini, cinque stranieri e

