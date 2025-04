Incidente sulla Pontina | si schianta contro il new jersey poi fugge abbandonando l' auto

Incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, domenica 6 aprile, nel territorio di Aprilia. Il sinistro è avvenuto sulla Pontina, all'altezza della Borgata Agip. Secondo la ricostruzione, un'auto si è schiantata contro il new jersey ed è poi volata invadendo la. Latinatoday.it - Incidente sulla Pontina: si schianta contro il new jersey, poi fugge abbandonando l'auto Leggi su Latinatoday.it Un terribilestradale si è verificato nella tarda serata di ieri, domenica 6 aprile, nel territorio di Aprilia. Il sinistro è avvenuto, all'altezza della Borgata Agip. Secondo la ricostruzione, un'si ètail newed è poi volata invadendo la.

