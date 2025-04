Incidente sulla Pontina in direzione sud | due veicoli coinvolti una persona ferita

Incidente lungo la via Pontina, questo pomeriggio, lunedì 7 aprile, all'altezza del territorio di Pomezia. Il sinistro si è verificato all'altezza del chilometro 31,800 e ha visto coinvolti due veicoli che viaggiavano sulla carreggiata in direzione sud. Una persona è rimaste ferita.

