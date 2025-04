Incidente stradale ad Eboli scontro tra auto sulla Statale 18 | due feriti

Incidente stradale nel pomeriggio a Eboli, in località Cioffi, lungo la Statale 18. Due auto si sono scontrate violentemente per cause ancora in corso di accertamento. Nell'impatto sono rimaste ferite due persone, soccorse dal 118 e trasportate in ospedale. I rilievi sono stati affidati ai.

