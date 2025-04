Incidente stradale a Pieve di Cento auto si ribalta sulla provinciale | un ferito

Incidente stradale a Pieve di Cento, nella pianura bolognese. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale in codice di media gravità. Lo schianto è avvenuto intorno alle 7:30 di lunedì mattina in via Cremona, lungo la provinciale.

