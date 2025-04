Ilrestodelcarlino.it - Incidente nel Bolognese, auto si ribalta: un ferito

Pieve di Cento (Bologna), 7 aprile 2025 - I vigli del fuoco sono intervenuti, questa mattina poco prima delle 8, in via Cremona a Pieve di Cento, nel, a seguito di unche ha visto coinvolta un'che si èta sulla sede stradale. Due squadre dei vigli del fuoco sono arrivate sul posto per estrarre dall'l'mobilistache è stato trasportato all'ospedale Maggiore con un codice di media gravità. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118 con il supporto di un'medica, i carabinieri e la polizia locale per i rilievi del caso e definire la dinamica dell'