Incidente in bicicletta | 15enne perde la vita

Incidente stradale mentre era in sella alla sua bicicletta. È successo poco prima delle 13 in via Santi a Desio. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti. La strada dove è accaduta la tragedia è in una zona sterrata. A fare scattare l’allarme un passante che ha notato il 15enne quando era già ferito a terra. Ilgiorno.it - Incidente in bicicletta: 15enne perde la vita Leggi su Ilgiorno.it Un ragazzino di 15 anni è morto ieri all’ospedale di Desio dopo essere rimasto vittima di unstradale mentre era in sella alla sua. È successo poco prima delle 13 in via Santi a Desio. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti. La strada dove è accaduta la tragedia è in una zona sterrata. A fare scattare l’allarme un passante che ha notato ilquando era già ferito a terra.

