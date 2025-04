Thesocialpost.it - Incidente frontale nel Milanese, auto contro camion: morta una donna, grave una ragazzina

Un tragicostradale si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì 7 aprile lungo la Strada Provinciale 103, all’altezza di Cascina Piola, frazione di Pozzuolo Martesana, nell’area est della provincia di Milano. L’impatto, violentissimo, ha coinvolto una Opel Corsa e un, causando la morte di unadi 45 anni e ilferimento di una ragazza di 15 anni.Lo schiantoSecondo le prime informazioni, l’è avvenuto intorno alle 14 in un tratto di strada compreso tra Inzago e Pozzuolo Martesana. A indagare sulla dinamica sono gli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto per i rilievi. Una prima ricostruzione ipotizza che la conducente dell’, per motivi ancora da chiarire, abbia perso illlo del veicolo, invadendo la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva un mezzo pesante.