Incidente fra Canicattì e Naro scontro fra auto e moto | un ferito soccorso in elicottero

Incidente stradale con un ferito grave sulla statale "410 dir" fra Naro e Canicattì. A scontrarsi una Fiat Punto e una moto di grossa cilindrata. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote soccorso con un elicottero e trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.Le. Agrigentonotizie.it - Incidente fra Canicattì e Naro, scontro fra auto e moto: un ferito soccorso in elicottero Leggi su Agrigentonotizie.it stradale con ungrave sulla statale "410 dir" fra. A scontrarsi una Fiat Punto e unadi grossa cilindrata. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruotecon une trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.Le.

Incidente fra Canicattì e Naro, scontro fra auto e moto: un ferito soccorso in elicottero. Grave incidente stradale fra Canicattì e Naro, scontro auto e moto: un ferito trasferito in ospedale in elisoccorso. Schianto auto-moto tra Naro e Canicattì, un ferito grave trasferito in elisoccorso. Grave incidente in Via Dante a Naro: Scontro tra una moto e un’auto, due feriti. Incidente a Naro: scontro fra moto e auto, un giovane trasferito al Sant'Elia di Caltanissetta. Scontro tra un’auto e un quadriciclo sulla Ss123, 4 feriti. Ne parlano su altre fonti

Schianto auto-moto tra Naro e Canicattì, un ferito grave trasferito in elisoccorso - Il bilancio è di un ferito in gravi condizioni, trasportato immediatamente in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta ... (grandangoloagrigento.it)

Scontro tra moto, morto 45enne - In uno scontro tra due moto è morto Fabio Frisone, 45 anni. L’incidente è avvenuto sulla A20 nei pressi dello svincolo di Barcellona in direzione Messina. Solo ferite per il conducente dell ... (canicattiweb.com)