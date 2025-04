Incidente aereo | sbaglia l’atterraggio con il parapendio a Prascorsano uomo ferito e portato all’ospedale

Atterraggiato per un parapendio in volo a Prascorsano. L'Incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo di oggi, lunedì 7 aprile 2025. L'uomo alla guida del parapendio, di origini svizzere, 50 anni circa, è rimasto ferito in modo serio. Non sarebbe in pericolo di vita. Per soccorrerlo.

